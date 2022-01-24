Более 400 единиц техники расчищали дороги в Краснодарском крае минувшей ночью

Краснодар, 24 января. Свыше 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов израсходовано в Краснодарском крае за последние сутки. Региональные коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.

Расчищать краевые дороги минувшей ночью вышли более 400 единиц спецтехники. В их числе 292 комбинированных дорожных машины, 74 трактора с плужным оборудованием, 43 автогрейдера, два бульдозера, четыре погрузчика. Кроме того, снегоуборкой занимались 34 рабочих.

Согласно данным на 07:00, работы продолжают 226 комбинированных дорожных машин, 65 тракторов с плужным оборудованием, 30 автогрейдеров, два бульдозера, четыре погрузчика и 22 рабочих. Движение на участках федеральных трасс продолжается в обычном режиме.

Сильные снегопады обрушились на Краснодарский край несколько дней назад. Высота сугробов в регионе побила рекорд за всю историю метеонаблюдений, составив 41 сантиметр.