Экстренные службы на Кубани продолжают помогать автомобилистам в условиях непогоды

Краснодар, 24 января. Сотрудники экстренных служб по-прежнему оказывают необходимую помощь водителям и пассажирам в условиях непогоды на трассах Краснодарского края. Спасатели применяют также технику высокой проходимости.

Пункт обогрева оборудовали в районе Молдовановского перевала. Суммарно подготовлено более 300 точек обогрева по всему краю, общая вместимость которых достигает 23 тысячи человек.

Движение автомобилей приостановили для расчистки дорожного полотна также на Шаумянском перевале трассы Майкоп — Туапсе. По сообщениям оперслужб, скопления автотранспорта на данный момент не наблюдается. Спасатели привлекли для работ шесть машин, а на территории всего региона в снегоуборке используется свыше 300 единиц технической поддержки.

Ввиду сильного снегопада региональные власти также приняли решение временно закрыть аэропорт Краснодара 22 января. В пятницу непогода привела к отключению света в Прикубанском и Карасунском округах.