Авиадиспетчеры отправили десять рейсов на запасные аэродромы Краснодара из-за шторма

Краснодар, 23 января. Работа аэропорта в городе ограничена из-за серьезного ухудшения погодных условий. Из-за шторма десять рейсов были отправлены на другие посадочные площадки.

Среди них три направили в Ростов, столько же в Минеральные воды и еще по два в Анапу и Сочи. По предварительным данным, ограничения в работе воздушной гавани Краснодара продлятся до 02:00 24 января по московскому времени.

Эта остановка работы краснодарского аэропорта стала уже второй за сутки. По данным метеорологов, в городе побит рекорд высоты сугробов, которая достигла отметки в 41 сантиметр.

Ранее поступила информация, что воздушные гавани Краснодара и Сочи вновь принимают и отправляют самолеты. Их работа была прекращена из-за шторма, накрывшего Краснодарский край.