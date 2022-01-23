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Синоптик Тишковец заявил, что сугробы в Краснодаре достигли рекордного 41 сантиметра

Общество
Синоптик Тишковец заявил, что сугробы в Краснодаре достигли рекордного 41 сантиметра
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Краснодар, 23 января. Высота сугробов на территории Краснодара установила новый рекорд, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сугробы в городе достигли 41 сантиметра. Это значение — максимальное за всю историю метеонаблюдений, отметил Тишковец у себя в Instagram.

«Рекорд по сугробам на юге России: в Краснодаре впервые за всю метеоисторию 41 см (прежний рекорд 40 см)», — написал он.

Согласно последней информации, международный аэропорт Краснодара снова начал работу после сильного снегопада. Теперь он отправляет и принимает рейсы.

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краснодар снег синоптик тишковец сугроб
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