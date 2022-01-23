Аэропорт Краснодара восстановил свою работу после сильного снегопада

Краснодар, 23 января. Международный аэропорт Краснодара снова начал работу после сильного снегопада. Теперь он отправляет и принимает рейсы.

Ранее сообщалось о том, что краснодарский аэропорт временно приостановил работу из-за погодных условий. Пресс-служба транспортного узла тогда указывала, что нужно сначала расчистить аэродром от снега. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар.

Работа краснодарского аэропорта за последние дни останавливалась уже неоднократно. Так, 22 января администрация сообщала о том, что он закрыт с 04:00 до 15:00. Перерывы в работе связаны с непростыми погодными условиями на территории Краснодара, которые привели, в числе прочего, к отключению света у восьми тысяч горожан.