Рейс авиакомпании «Алроса» прибыл в аэропорт Краснодара с опозданием из-за снегопада

Краснодар, 22 января. Самолет российской авиационной компании «Алроса», задержанный в Пулково более чем на два часа, успешно приземлился в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Самолет авиакомпании «Алроса» должен был приземлиться в Краснодаре в 13:10 по московскому времени, однако в конечном счете он приземлился в 15:39. Причиной задержки стал сильный снегопад, наблюдающийся на территории Краснодара. Отмечается, что в связи с непогодой аэропорт города был временно закрыт. Спустя десять часов, он возобновил свою работу.

Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в 34 районах региона в связи с сильным снегопадом. Согласно прогнозам метеорологов, в период с 22 по 24 января в области прогнозируется сильный дождь с мокрым снегом, а также формирование гололедицы. Кроме того, синоптики допускают вероятность повышения уровня воды в ряде районов.