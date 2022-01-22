Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 17:04
17:02
Армия
МИД Украины осудил Германию за отказ предоставлять Киеву оружие
17:01
Общество
Sony снимет мультфильм «Зимнее путешествие» в конструкторе Dreams
17:00
Видео
В Нью-Йорке на аукцион выставят картину Боттичелли стоимостью более 40 миллионов долларов
16:56
Политика
Козак будет участвовать 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»
16:56
Спорт
Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере форварда Деспотовича
16:53
Происшествия
Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского задержали
16:53
Шоу-бизнес
Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала
16:49
Шоу-бизнес
Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю
16:49
Экономика
Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России
16:49
Происшествия
Мужчина в Дагестане убил знакомого из-за долга в 5 тыс рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рейс авиакомпании «Алроса» прибыл в аэропорт Краснодара с опозданием из-за снегопада

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:07
Общество
Рейс авиакомпании «Алроса» прибыл в аэропорт Краснодара с опозданием из-за снегопада
pixabay.com  /  Holgi

Краснодар, 22 января. Самолет российской авиационной компании «Алроса», задержанный в Пулково более чем на два часа, успешно приземлился в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Самолет авиакомпании «Алроса» должен был приземлиться в Краснодаре в 13:10 по московскому времени, однако в конечном счете он приземлился в 15:39. Причиной задержки стал сильный снегопад, наблюдающийся на территории Краснодара. Отмечается, что в связи с непогодой аэропорт города был временно закрыт. Спустя десять часов, он возобновил свою работу.

Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в 34 районах региона в связи с сильным снегопадом. Согласно прогнозам метеорологов, в период с 22 по 24 января в области прогнозируется сильный дождь с мокрым снегом, а также формирование гололедицы. Кроме того, синоптики допускают вероятность повышения уровня воды в ряде районов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рейс авиакомпании «Алроса» прибыл в аэропорт Краснодара с опозданием из-за снегопада
самолет снегопад транспорт
Комментировать