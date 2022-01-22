Более 300 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае

Краснодар, 22 января. Специалисты дорожных служб Краснодарского края продолжают проводить работы по ликвидации последствий мощного снегопада. В настоящее время на дорогах работают более 300 единиц спецтехники.

Прошедшей ночью дороги Краснодарского края расчищали 249 комбинированных дорожных машин, 64 трактора с плужным оборудованием, 19 автогрейдеров, а также один ротор. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, всего за сутки было израсходовано около 2,3 тысячи тонн противогололедных материалов.

Работы по ликвидации зимней скользкости продолжаются. Сейчас на дорогах работают 66 тракторов с плужным оборудованием, 18 автогрейдеров, 241 комбинированная дорожная машина, а также 12 рабочих. Отмечается, что перерывов в движении транспорта на отдельных участках федеральных автомобильных трасс не наблюдается.

Как сообщалось ранее, аэропорт Краснодара был временно закрыт из-за сильного снегопада. Сотрудники воздушной гавани занимаются расчисткой аэродрома, работы продлятся до 15:00 по московскому времени.