Аэропорт Краснодара временно закрыт из-за сильного снегопада

Краснодар, 22 января. Международный аэропорт Краснодара закрылся в 04:00 в связи с сильным снегопадом. В настоящее время сотрудники воздушной гавани проводят работы по расчистке аэродрома от выпавшего снега.

Всего за прошедшую ночь было задержано 15 авиарейсов, еще четыре рейса ушли на запасные аэродромы: самолеты из Москвы, Омска и Челябинска приземлились в Минеральных Водах, еще один — в Екатеринбурге. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в связи с сильным снегопадом было принято решение об отмене вылета самолетов, следующих в Минск и Брянск. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГК «Аэродинамика», аэропорт Краснодара будет закрыт до 15:00 22 января.

Ухудшение погодных условий на территории Краснодара привело к отключению света в Прикубанском и Карасунском округах 21 января. В зоне аварийного отключения оказались около 8000 горожан.