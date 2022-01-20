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Работы по расчистке дорог в Сочи ведутся круглосуточно на фоне интенсивных снегопадов

  /   Обновлено: 20 января 2022 09:19
Общество
Работы по расчистке дорог в Сочи ведутся круглосуточно на фоне интенсивных снегопадов
Федеральное агентство новостей

Сочи, 20 января. Минувшей ночью во всех районах Сочи прошли снегопады разной степени интенсивности, серьезных сбоев в функционировании дорожной и коммунальной инфраструктуры не зафиксировано.

Высота снежного покрова в предгорьях достигает полуметра. На побережье наблюдается понижение температуры до минусовых отметок и гололед. Городские котельные работают в штатном режиме. Работы по расчистке дорог, в том числе в высокогорных районах Сочи, ведутся круглосуточно. Для уборки задействовали около 400 специалистов.

Работы по расчистке дорог в Сочи ведутся круглосуточно на фоне интенсивных снегопадов
Федеральное агентство новостей /

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Коммунальщики обеспечивают беспрепятственный проезд к социальным объектам. За сутки для обработки дорог использовали около 700 тонн противогололедных материалов.

Спецтехника вывозит убранный с проезжей части и тротуаров снег на отведенные для этого площадки. Всего задействовано 260 машин. Утром по расписанию на линию вышли более 800 единиц общественного транспорта. В горах Сочи сохраняется слабая лавинная опасность. Местным жителям и гостям курорта следует передвигаться в направлении горного кластера на авто, оборудованных зимней резиной.

Работы по расчистке дорог в Сочи ведутся круглосуточно на фоне интенсивных снегопадов
Федеральное агентство новостей /

Сильный ветер и снегопады обрушились на Сочи накануне. В городе выпало до 17 мм осадков. На территории курорта из-за непогоды было повалено 19 деревьев, большую часть из которых убрали в кратчайшие сроки.

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