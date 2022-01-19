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Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили прерванную из-за непогоды работу

  /   Обновлено: 19 января 2022 10:30
Общество
Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили прерванную из-за непогоды работу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Краснодар, 19 января. Рейсы в аэропортах Сочи и Краснодара выполняются по расписанию. Воздушные гавани полностью восстановили работу, прерванную из-за непогоды.

Задержанные вылеты из Краснодара были отправлены прошедшей ночью. Часть самолетов вылетела с запасных аэродромов, куда пассажиров доставили на автобусах. На данный момент аэропорты Сочи и Краснодара работают в штатном режиме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Один из совершавших посадку лайнеров вынужден был уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды. В другое воздушное судно ударила молния. Пассажиров самолета перевели на другой рейс.

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