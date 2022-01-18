Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:35
19:33
Политика
Захарова подтвердила проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена
19:31
Весь мир
Рожин: Уильямс пытается сохранить период неопределенности в Ливии ради нефтяных контрактов
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в Сочи

Общество
Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в Сочи
pexels.com  /  Tarik Nachat

Сочи, 18 января. Самолет во время захода на посадку в Сочи получил удар молнии. Сейчас его техническое состояние проверяют, а пассажиров перевели на другой рейс.

Отмечается, что из-за сильного ветра уже несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи и были вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Также по причине неблагоприятных погодных условий временно закрыт аэропорт Краснодара, а количество задержанных рейсов достигло 24.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Анапа, ранее приземлился в аэропорту назначения с неисправной системой предупреждения столкновений. Об этом сообщил источник ФАН.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в Сочи
самолет сочи молния
Комментировать