Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в Сочи

Сочи, 18 января. Самолет во время захода на посадку в Сочи получил удар молнии. Сейчас его техническое состояние проверяют, а пассажиров перевели на другой рейс.

Отмечается, что из-за сильного ветра уже несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи и были вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Также по причине неблагоприятных погодных условий временно закрыт аэропорт Краснодара, а количество задержанных рейсов достигло 24.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Анапа, ранее приземлился в аэропорту назначения с неисправной системой предупреждения столкновений. Об этом сообщил источник ФАН.