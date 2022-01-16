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Почти 300 единиц спецтехники задействовали в Сочи для ликвидации наледи на дорогах

  /   Обновлено: 16 января 2022 09:53
Общество
Почти 300 единиц спецтехники задействовали в Сочи для ликвидации наледи на дорогах
Федеральное агентство новостей

Сочи, 16 января. Ликвидация последствий мощного снегопада продолжается в Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Оперативный штаб, который следит за ситуаций в Сочи, работает круглосуточно. В ночные часы службы устраняли последствия снегопада. Бригады энергетиков восстановили практически все объекты, которые пострадали из-за осадков. В течение дня свет появится в населенных пунктах Якорная щель и Лоо. Движение по трассе А-147 в районе Головинки идет в штатном режиме. Сель, который перекрыл половину дороги, убрали.

«Этой ночью значительных осадков в городе не наблюдалось. Но сейчас на дорогах гололед. Из-за этого пока есть сбои в расписании общественного транспорта. Дороги обрабатываем противогололедным материалом», — сообщил Копайгородский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Почти 300 единиц спецтехники задействовали в Сочи для ликвидации наледи на дорогах
Федеральное агентство новостей /

За минувшую ночь израсходовали более 1000 тонн материала против гололеда, на данный момент задействована практически вся спецтехника — почти 300 единиц. В районах коммунальщики обрабатывают тротуары, дворы и подходы к социальным учреждениям.

Накануне в предгорной зоне курорта выпало более 100 мм осадков. Коммунальщики были готовы заранее, расчистка дорог началась в первые часы снегопада.

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