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Ловящий снежинки котенок из Сочи умилил пользователей Сети

  /   Обновлено: 15 января 2022 21:04
Общество
Ловящий снежинки котенок из Сочи умилил пользователей Сети
pixabay.com

Сочи, 15 января. Территорию Краснодарского края окутал снегопад, но не все живые существа разочарованы этим фактом. Жителям Сочи удалось запечатлеть маленького котенка, играющего с падающими снежинками.

В Сочи пришла настоящая буря, которая окутала и другие города Краснодарского края. Непогода бушует уже несколько дней и засыпает снегом всех живых существ региона.

Для любителей жаркой погоды удар стихии стал настоящей катастрофой. Но некоторые горожане смогли увидеть и плюсы в данной погоде. В социальных сетях появилось видео, на котором маленький котенок играет с падающими снежинками. На кадрах отражено маленькое пушистое существо, которое завороженно следит за снегопадом и пытается поймать маленькие хлопья.

Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тыс. километров по всей России. Водитель из Иркутска спас маленькое животное и приютил в кабине своей фуры.

 

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