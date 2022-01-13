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Штормовое предупреждение привело к задержке минимум 11 рейсов в аэропорту Краснодара

  /   Обновлено: 13 января 2022 15:50
Общество
Штормовое предупреждение привело к задержке минимум 11 рейсов в аэропорту Краснодара
pxhere.com

Краснодар, 13 января. Пассажиры как минимум 11 задержанных рейсов до сих пор ожидают вылета в аэропорту Краснодара.

Некоторые россияне находятся в аэропорту со вчерашнего вечера. Основными причинами задержки вылетов стали неблагоприятные погодные условия и позднее прибытие самолетов из других городов.

Например, рейс на Душанбе пассажиры ждут с 6:30 — вылет перенесли на 18:15. Согласно последним данным, на прилет задержали еще шесть рейсов. Поскольку краснодарский аэропорт имеет не очень большие размеры, то такое число пассажиров, одновременно находящихся внутри здания, создает неблагоприятную обстановку.

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Краснодарского края. Отрицательные температуры зафиксированы почти во всех населенных пунктах региона. Существует вероятность схода лавин, а на дорогах ожидается гололедица.

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