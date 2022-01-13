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Специалисты МЧС развернули пункты обогрева в Краснодарском крае из-за непогоды

  /   Обновлено: 13 января 2022 09:47
Общество
Специалисты МЧС развернули пункты обогрева в Краснодарском крае из-за непогоды
vk.com  /  ГУ МЧС России по Тульской области

Краснодар, 13 января. Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в 31 муниципалитете в связи с ухудшением погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снегопадов.

Представители управления МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что в районе села Фанагорийское на подъезде к Молдовановскому перевалу был развернут подвижный пункт обогрева. Водители смогут отдохнуть и согреться, получить необходимую помощь и зарядить свои мобильные устройства. Еще один пункт работает в районе станицы Тамань. В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЧС готовы развернуть пункты обогрева в местах, наиболее подверженных образованию снежных заносов.

В настоящее время аварийно-спасательные и дорожные службы Краснодарского края работают в усиленном режиме. Группировка региональной системы предупреждения ЧС, в состав которой входят более 13,4 тысячи специалистов, находятся на круглосуточном дежурстве.

В ночь на 13 января в Сочи похолодало до −2 градусов, отрицательные показатели температуры воздуха были зафиксированы почти во всех населенных пунктах региона. Согласно прогнозам синоптиков, на дорогах Краснодарского края может образоваться гололедица, возможен сход лавин.

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