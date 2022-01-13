Краснодарский аэропорт закрылся до 03:00 четверга из-за сильного снегопада

Краснодар, 13 января. Более 20 рейсов задержаны на вылет в аэропорту Краснодара из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион. Еще девять рейсов отправлены на запасные аэродромы.

Ухудшение погодных условий привело к временному закрытию городской воздушной гавани. Она не будет принимать пассажиров и самолеты до 03:00 четверга по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-центре аэропорта.

«В связи с продолжающимся обильным снегопадом аэропорт Краснодара закрыт до 03:00. 21 рейс задержан на вылет. Девять рейсов ушли на запасные аэродромы. Четыре рейса в Новосибирск, Санкт-Петербург, Стамбул и Екатеринбург отменены», — уточняется в сообщении.

Режим повышенной готовности из-за погоды введен в 19 муниципальных образованиях Краснодарского края. В регионе приведена в готовность техника повышенной необходимости, а на трассе А-290 в Темрюкском районе будет организован пункт обогрева.

Проблемы с авиасообщением уже несколько дней наблюдаются в Симферополе. Из-за сильного тумана в город не могут прилететь несколько пассажирских рейсов.