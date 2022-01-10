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Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки

  /   Обновлено: 10 января 2022 15:38
Общество
Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки
pixabay.com

Новороссийск, 10 января. Новороссийские волонтеры собрали необходимую сумму для лечения искалеченной собаки, которую местные жители нашли на улице.

Во время новогодних праздников горожане обратили внимание на одну из собак. У животного был выбит глаз и не было части передней лапы. Об этом они сообщили волонтерам, которые занимаются проблемами бездомных животных.

Специалистам удалось отловить пса. Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей получилось собрать сумму, которая необходима для лечения в ветеринарной клинике.

«С вашей помощью была собрана огромная для меня сумма, которая покроет большую часть операции», — цитирует волонтера Лилию Балаханову издание «Вечерний Новороссийск».

Волонтеры из Новороссийска спасли жизнь искалеченной собаки
Prt Scr instagram.com / @liliyakuk_

Животному удалят травмированный глаз. Медики также проведут ампутацию остатков искалеченной лапы. В Казани прохожие спасли провалившуюся под лед собаку. Из воды ее вытянули с помощью детской ледянки.

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