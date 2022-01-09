Около 270 тысяч туристов отдохнули в Сочи во время новогодних праздников

Сочи, 9 января. Город-курорт Сочи за новогодние каникулы принял более 270 тысяч туристов, а праздники прошли при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Координацией работы всех служб города в круглосуточном режиме занимался межведомственный оперативный штаб. Отмечается, что средняя загрузка отелей и гостиниц Сочи составила 76%. При этом в горном кластере она была самой высокой — около 90%.

Также за время новогодних праздников куплено 155 тысяч ски-пассов и арендовано порядка 110 тысяч единиц горнолыжного снаряжения. Самыми популярными объектами у гостей региона стали парк «Ривьера», «Дендрарий», смотровая башня на горе Большой Ахун и Скайпарк. Их посетили порядка 160 тысяч человек.

Кроме того, аэропорт Сочи принимал в среднем в день около 14 тысяч пассажиров. А через пост Магри ежедневно взъезжали более 6 тысяч автомобилей.

Сочинские горные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» ранее получили международные знаки безопасных путешествий Safe Travels. 40 отелей и санаториев, расположенных на территории города, также получили соответствующий знак.