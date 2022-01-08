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Сотрудники сочинского ГИБДД выручили автомобилиста, застрявшего на дороге в Красной Поляне

Общество
Сотрудники сочинского ГИБДД выручили автомобилиста, застрявшего на дороге в Красной Поляне
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 8 января. Неприятная ситуация случилась с автомобилистом на дороге в Красной Поляне — заглохла машина по непонятной причине. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Мужчина не смог завести автомобиль и припарковался на обочине трассы. Подоспевшие полицейские осмотрели «Тойоту» и обнаружили причину поломки. Оказалось, машина не заводилась из-за разряженного аккумулятора. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи.

Правоохранители выручили автолюбителя — с помощью пусковых проводов соединили два аккумулятора и помогли завести автомобиль. Водитель поблагодарил сотрудников, после чего отправился в путь.

В преддверии Нового года красноярские автолюбители занялись «авторисованием» — они выстроили машины в фигуру огромной елки. Мероприятие проходило под бдительным надзором сотрудников ГИБДД. В акции участвовало 460 транспортных средств.

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