Сотрудники сочинского ГИБДД выручили автомобилиста, застрявшего на дороге в Красной Поляне

Сочи, 8 января. Неприятная ситуация случилась с автомобилистом на дороге в Красной Поляне — заглохла машина по непонятной причине. На помощь пришли сотрудники ГИБДД.

Мужчина не смог завести автомобиль и припарковался на обочине трассы. Подоспевшие полицейские осмотрели «Тойоту» и обнаружили причину поломки. Оказалось, машина не заводилась из-за разряженного аккумулятора. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи.

Правоохранители выручили автолюбителя — с помощью пусковых проводов соединили два аккумулятора и помогли завести автомобиль. Водитель поблагодарил сотрудников, после чего отправился в путь.

В преддверии Нового года красноярские автолюбители занялись «авторисованием» — они выстроили машины в фигуру огромной елки. Мероприятие проходило под бдительным надзором сотрудников ГИБДД. В акции участвовало 460 транспортных средств.