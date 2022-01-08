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Подснежники и мимоза расцвели на Кубани вслед за айвой на фоне аномального потепления

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:49
Общество
Подснежники и мимоза расцвели на Кубани вслед за айвой на фоне аномального потепления
pixabay.com/PD

Краснодар, 8 января. Вслед за айвой на Кубани расцвели подснежники и мимоза, сообщили жители Краснодарского края. Причиной тому стало аномальное потепление.

Обычно душистые желтые букеты дарят женщинам на 8 Марта, однако в этом году мимоза в Сочи расцвела прямо в новогодние праздники. Цветущие деревья можно встретить в верхнем парке сочинского Дендрария, а также в других частях города, сообщили жители корреспонденту Федерального агентства новостей. Кроме того, к 8 января в Анапе уже распустились подснежники.

Столбики термометров в Анапе и Геленджике к 10 января поднимутся до +19 градусов, 9 числа второго зимнего месяца в южной части Краснодарского края ожидается до +14 градусов. Осадков на Черноморском побережье не предвидится, небольшой дождь возможен лишь в Туапсинском районе.

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