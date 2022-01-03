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Центр гидрометеорологии объявил в Сочи штормовое предупреждение 3 и 4 января

Общество
Центр гидрометеорологии объявил в Сочи штормовое предупреждение 3 и 4 января
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 3 января. Штормовое предупреждение из-за грозовых ливней объявлено в Сочи 3 и 4 января Специализированным центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, сообщила пресс-служба администрации города Сочи.

Все городские и оперативные службы переведены в повышенный режим готовности, сообщается в релизе пресс-службы. Населению рекомендовано не выходить в горы, так как там ожидается гололедица и снижение видимости до 500-1000 метров, а также сильные осадки, сопровождающиеся мокрым снегом. Порывы ветра будут местами достигать 20 м/с.

«Согласно штормовому предупреждению Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, в период с 18:00 3 января до 18:00 4 января 2022 года на территории Сочи на побережье ожидается дождь, утром и днем местами сильный, возможна гроза», — говорится в сообщении.

Центр гидрометеорологии объявил в Сочи штормовое предупреждение 3 и 4 января
Администрация Сочи /

Капризы погоды для Сочи не являются редкостью. Так, в сентябре 2021 года сообщалось о залповых ливнях со шквальным ветром, с последствиями которых пришлось разбираться сотрудникам МЧС.

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