Новороссийские спасатели вытащили испугавшуюся салютов собаку из ливневки

Новороссийск, 2 января. Сотрудники новороссийской службы спасения помогли напуганной собаке выбраться из ливневки. Животное пыталось спрятаться от шума салютов.

Спасателей вызвали работники полиции, которые пытались самостоятельно помочь псу, но не смогли, так как он был очень напуган и никого к себе не пускал. Тогда сотрудники службы спасения выехали на место и вытащили животное с помощью специальной удавки. Отмечается, что после проделанной операции собака сразу убежала.

«Колодец закрыли. Скорее всего, собака испугалась звуков новогодних фейерверков и спряталась. Мы готовы помочь всем!!!» - рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения Новороссийска» Алексей Одеров в своем Instagram-аккаунте.

Ранее жители Сочи спасли бездомную собаку, которая случайно упала в реку. Пса могло унести течением, но прохожие услышали ее вой. После животное накормили.