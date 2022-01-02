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Снегопад спровоцировал огромные очереди на горнолыжных трассах в Сочи

Общество
Снегопад спровоцировал огромные очереди на горнолыжных трассах в Сочи
pixabay.com  /  Free-Photos

Сочи, 2 января. Огромные очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи. Из-за сильного снегопада часть курортов была закрыта.

Спуски, которые остались открыты, не справляются с потоком желающих. Ряд трасс приостановил работу из-за лавинной опасности.

Десятки лыжников и сноубордистов ждут свой очереди, чтобы сесть на подъемник. Очередь из желающих прокатиться растянулась на несколько десятков метров, сообщает портал sochi24.tv.

Глава Сочи Алексей Копайгородский ранее рассказывал о подготовке города к новогоднему наплыву туристов. По его словам, на железнодорожных вокзалах и станциях вблизи Красной Поляны организованы перехватывающие парковки. Также готовы более 5 тыс. мест для транспорта на территории самих курортов.

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сочи курорт очередь трассы
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