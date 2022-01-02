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Спасатели ликвидируют последствия затяжных дождей в Анапе

  /   Обновлено: 02 января 2022 15:59
Общество
Спасатели ликвидируют последствия затяжных дождей в Анапе
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 2 января. Спасатели устраняют последствия затяжных дождей, которые обрушились на Анапу. В ряде населенных пунктов произошло переувлажнение почвы, а в низинных участках скопилась вода. 

Особенно пострадали дворовые территории, не оборудованные водоотводными стоками. Сотрудники МЧС откачивают воду в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также микрорайоне Алексеевка.

Для ликвидации последствий стихии также организовали расчистку русла реки Безымянной. Кроме того, удалось избежать подтоплений на одних из самых уязвимых участках — Пионерском проспекте и Витязево.

Работы по защите территорий города-курорта от ливневых и паводковых вод продолжаются. Новый генплан муниципалитета предусматривает строительство сетей ливневой канализации протяженностью более тысячи километров, а также водоотводных каналов в сельских округах.

Обильные осадки ранее стали причиной подъема уровня рек в районе Анапы, Новороссийска и в Крымском районе Краснодарского края. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Нечаев.

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спасатели дождь анапа
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