Спасатели ликвидируют последствия затяжных дождей в Анапе

Краснодар, 2 января. Спасатели устраняют последствия затяжных дождей, которые обрушились на Анапу. В ряде населенных пунктов произошло переувлажнение почвы, а в низинных участках скопилась вода.

Особенно пострадали дворовые территории, не оборудованные водоотводными стоками. Сотрудники МЧС откачивают воду в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также микрорайоне Алексеевка.

Для ликвидации последствий стихии также организовали расчистку русла реки Безымянной. Кроме того, удалось избежать подтоплений на одних из самых уязвимых участках — Пионерском проспекте и Витязево.

Работы по защите территорий города-курорта от ливневых и паводковых вод продолжаются. Новый генплан муниципалитета предусматривает строительство сетей ливневой канализации протяженностью более тысячи километров, а также водоотводных каналов в сельских округах.

Обильные осадки ранее стали причиной подъема уровня рек в районе Анапы, Новороссийска и в Крымском районе Краснодарского края. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Нечаев.