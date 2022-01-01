Жилой дом вспыхнул в Краснодаре на улице Коммунаров

Краснодар, 1 января. Квартира жилого дома загорелась в Краснодаре. Возгорание произошло в здании 209 на улице Коммунаров.

Пожар вспыхнул в помещении на третьем этаже. Информация о пострадавших и погибших на данный момент не поступала. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места событий. На них видно, что квартира полностью объята пламенем. На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Недавно в Ленинградской области загорелся дачный дом, находящийся в садоводстве «Надежда ВАТТ». Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Бригада пожарных в составе восьми человек и двух единиц спецтехники оперативно ликвидировала возгорание.