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Плохая видимость стала причиной задержки на прилет 14 рейсов в аэропорту Краснодара

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 14:42
Общество
Плохая видимость стала причиной задержки на прилет 14 рейсов в аэропорту Краснодара
pxhere.com

Краснодар, 30 декабря. Порядка 14 рейсов задержаны на прилет в аэропорту Краснодара из-за плохой видимости, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Девять рейсов ушли на запасные аэродромы в Минеральные воды, Ставрополь, Анапу и Ростов-на-Дону. К самолетам, которые совершили посадку в Сургуте, Москве, Уфе и Ереване добавились рейсы из Шарм-эш-Шейха, Екатеринбурга, Пулково и Домодедово. Планируемое время вылета задержанных рейсов — с 14:00 до 16:00 часов.

Ранее на запасном аэродроме Краснодара совершили посадку два самолета, которые направлялись по маршруту Москва — Симферополь. Сильный туман 15 декабря помешал воздушным судам добраться до пункта назначения. На бортах находились в общей сложности 280 пассажиров.

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