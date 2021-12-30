Григорий Лепс тайно ходит на могилу к криминальному авторитету в Сочи

Краснодар, 30 декабря. Знаменитого певца Григория Лепса часто замечают на кладбище в Сочи, куда он тайно ходит с охапкой красных роз. По словам смотрителей, артист навещает своих друзей, в том числе криминального авторитета Сергея Чхетиани по прозвищу Чхет.

Вор в законе вместе с артистом учился в школе. Они очень сдружились, и когда Чхет открыл свой ресторан в Сочи, предложил Лепсу петь там. Тот не стал отказываться.

Однажды в семье музыканта произошла страшная трагедия — убили его двоюродную сестру. Убийцу искали не только правоохранители, но и люди Чхета. Преступника нашли, и его отправили за решетку на шесть лет. Семья посчитала несправедливым наказание. Когда осужденный вышел на свободу, прожил он недолго — через несколько дней его насмерть сбила машина.

По словам жителей Сочи, Лепс тяжело переживал смерть Чхета, которого считал другом. Приятеля музыканта убили в 2003 году во время криминальных разборок. Каждый раз, когда артист бывает в родном городе, он ходит на кладбище к другу.

«Он всегда одет так, что не признаешь в нем музыканта. Наверное, не хочет привлекать внимание. У могилы Чхета, что в самом центре кладбища, стоит недолго. Всегда что-то говорит, немного протрет памятник. Лишь у его могилы Лепс, похоже, не может сдержать слез. Видно, что музыканту этот человек был очень дорог», — сообщил смотритель кладбище в интервью kp.ru.

Чуть больше недели назад Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Супруги прожили вместе 20 лет. Они воспитывают троих совместных детей.