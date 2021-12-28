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Правоохранители Сочи задержали открывшего стрельбу в частном доме мужчину

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 23:12
Происшествия
Правоохранители Сочи задержали открывшего стрельбу в частном доме мужчину
Невские Новости  /  Александр Гришин

Сочи, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов в Сочи получили примерно в 20:00 сообщение от жителей улицы Красная, что в частном доме раздаются хлопки, которые похожи на звуки выстрелов, передает источник ФАН.

Моментально на место инцидента прибыли правоохранители. По итогу опроса соседей сотрудники внутренних органов установили личность человека, который открыл стрельбу. Также стало известно, что в доме находится мать стрелка.

Во время задержания, которое проводилось при силовой поддержке росгвардецев, злоумышленник оказывал сопротивления. В результате он получил ранение в руку. По установленной информации, стрелком является 31-летний местный житель, ранее судимый. Он при этом состоит на учете в психнаркодиспансере.

Правоохранители изъяли оружие. Сотрудники сейчас устанавливают, откуда оно оказалось у правонарушителя. Других пострадавших в результате инцидента нет. Медики также оказали злоумышленнику первую помощь.

Правонарушители ранее открыли стрельбу в московском торговом центре «Принц Плаза». Инцидент произошел на юго-западе столицы.

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