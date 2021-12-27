Стоимость квадратного метра жилья в Сочи выросла на рекордные 80%

Сочи, 27 декабря. Цены на сочинские новостройки с начала текущего года показали рекордную динамику. Стоимость квадратного метра на городском первичном рынке жилья выросли практически на 80%., пишет РИА Новости.

Сейчас цена квадратного метра в новостройках Сочи достигает 350 тысяч рублей. Причем основные темпы подорожания отмечались в период с января по июнь.

«Пока будет действовать мораторий, средняя стоимость недвижимости в Сочи будет расти вплоть до 20–25% в год в течение 2022–2023 годов. Инфраструктура Сириуса динамично развивается, выходят в продажу новые площади апартаментов и квартир, и ожидается рост цен в Адлерском районе в среднем на 25–30% в год», — указывают аналитики компании Nedvex.

Они подсчитали, что в начале 2021 года ажиотажный спрос на новостройки, наблюдавшийся в Сочи, в 2,5 раза превышал показатели прошлого года. Так, в январе число запросов составило более 132 тысяч обращений. Однако в ноябре интерес к первичной недвижимости города скорректировался и стал соответствовать допандемийным показателям — порядка 70–80 тысяч запросов в месяц.

Стоимость элитного жилья в Сочи по итогам третьего квартала текущего года оказалась на 30% выше, чем в Москве.