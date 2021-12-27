Гидрометцентр Кубани ожидает повышения уровня воды в реках до опасных отметок

Краснодар, 27 декабря. Крайне опасная ситуация ожидается на малых реках и водотоках Кубани в ближайшие сутки из-за погодных условий, заявили в ЦГМС Краснодарского края.

Гидрологическая ситуация, которая в данный момент наблюдается на реках Кубани, постепенно ухудшается. В скором времени уровень воды в реках может достигнуть опасных отметок, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ЦГМС Краснодарского края.

«В связи с продолжающимися осадками в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 27.12.2021, сутки 28.12.2021 на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, реках Черноморского побережья, республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок», — сказано в сообщении.

Оперативный штаб Краснодарского края еще 26 декабря объявил о введении режима повышенной готовности в Новороссийске, Геленджике и Северском районе. Поводом для принятия решения стало ухудшение погодных условий в регионе. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, спецтехнику уже подключили к работе, а на наиболее опасных участках выставили посты наблюдения.