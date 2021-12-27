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Прицеп автопоезда перевернулся в Сочи на трассе А-147

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 00:41
Происшествия
Прицеп автопоезда перевернулся в Сочи на трассе А-147
гибдд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД

Сочи, 27 декабря. Прицеп автопоезда «Магнит» опрокинулся на проезжую часть в Сочи. В результате аварии произошел разлив горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

По данным экстренных служб, никто не пострадал. ДТП произошло на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.

«21:05 мск 26 декабря на 158 км трассы А-147 Джубга — Сочи (между Лоо и Дагомысом — Прим. ФАН) произошло ДТП с автопоездом "Магнит": водитель не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся на проезжую часть», — говорится в сообщении.

По последним данным, последствия аварии уже устранены. Однако движение восстановлено лишь по одной полосе автодороги.

Этим вечером на КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Авария с участием трех автомобилей спровоцировала серьезное затруднение движения на ограниченном участке дороги.

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сочи авария гсм прицеп а-147
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