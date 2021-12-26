МВД начало проверку после обнаружения обезглавленного мужчины на рельсах в Адлере

Краснодар, 26 декабря. ГУ МВД России по Краснодарскому краю начало проверку по факту обнаружения обезглавленного мужчины на железнодорожных путях в Адлере.

Труп россиянина обнаружили 29 сентября на железнодорожном перегоне Хоста-Адлер. Ранее мужчину вызывали в отделение полиции для разбирательства по делу о краже 60 тысяч рублей у пожилой женщины, о чем информировали СМИ. С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен. С учетом полученных в ходе проверки материалов будет принято решение в соответствии с российским законодательством, сообщили в ведомстве.

Недавно житель Красноярска украл в продуктовом магазине семь килограммов свинины на 3000 рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима, сообщили в краевом главке МВД.