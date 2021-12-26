Губернатор Краснодарского края сообщил о подъеме уровня рек в регионе из-за дождей

Краснодар, 26 декабря. Обильные осадки стали причиной подъема уровня рек в районе Анапы, Новороссийска, в Крымском районе Краснодарского края.

Со вчерашнего дня в Краснодарском крае идут дожди. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Нечаев в Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня в крае идут дожди. В некоторых районах поднялся уровень воды в реках. Напряженная ситуация сейчас в Анапе, Новороссийске и Крымском районе. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях», — сообщил он.

Нечаев добавил, что спецтехника подключена к работе, русла рек уже чистят. Непогода сохранится до конца 26 декабря. На наиболее опасных участках уже выставили посты наблюдения, добавил Кондратьев.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края объявил о введении режима повышенной готовности в Новороссийске, Геленджике и Северском районе. Поводом для принятия решения стало ухудшение погодных условий в регионе.