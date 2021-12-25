Режим повышенной готовности введен в Новороссийске и Геленджике из-за ухудшения погоды

Краснодар, 25 декабря. Оперативный штаб Краснодарского края объявил о введении режима повышенной готовности в Новороссийске, Геленджике и Северском районе. Поводом для принятия решения стало ухудшение погодных условий в регионе.

Метеорологи ранее прогнозировали повышение уровня воды в реках на Кубани. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, этот прогноз сбывается. Из-за сильных осадков реки начали выходить из берегов под Новороссийском. Отмечается, что к настоящему моменту уровень воды в реках и водоемах не превысил опасные отметки. Ситуация находится на контроле специалистов аварийно-спасательных служб.

Представители Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края подчеркнули, что подъемы уровней воды, оползни и сели возможны вплоть до конца недели. Опасные явления могут наблюдаться в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.

Режим повышенной готовности также был введен в Крымском районе Краснодарского края. Системы оповещения населения начали действовать в станице Нижнебаканской. Для эвакуации населения будут использоваться специально подготовленные автобусы.