Синоптики Краснодарского края предупредили о повышении уровня воды в реках из-за непогоды

Краснодар, 25 декабря. Ухудшение погодных условий в Краснодарском крае может привести к подъему уровня воды в местных реках с превышением неблагоприятных отметок, предупредили синоптики.

Обильные осадки накроют регион в ближайшие три часа и будут продолжаться почти двое суток — 25 и 26 декабря. Из-за этого на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды.

Кроме того, вода может подняться и на реках Черноморского побережья в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Местами уровень будет превышать неблагоприятные отметки.

Из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае был введен режим повышенной готовности. Власти региона приготовили автобусы для эвакуации маломобильных граждан. Все местные оперативные службы работают в усиленном режиме.