Пенсионерка готовила убийство главы религиозной общины в Краснодарском крае

Краснодар, 24 декабря. Суд признал 71-летнюю жительницу Краснодарского края виновной в подготовке заказного убийство председателя одной из религиозных общин, сообщает СУ СК РФ по региону.

Женщина признана виновной в организации приготовления к убийству по найму «по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти» (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«ж,з,л» ч.2 ст.105 УК РФ), уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что организовать убийство председателя религиозной общины решили осужденная и ее 60-летний знакомый осужденной. Они разработали план преступления и сообщили его «исполнителю». За убийство они предложили предполагаемому убийце влиятельный статус в подразделении их организации. Действия фигурантов дела контролировало следствие.

Подсудимые сообщили «исполнителю» данные жертвы, передали фотографию и прочие сведения. Женщина передала ему «канцелярский нож и средства конспирации», отмечает СК. После получения информации об убийстве председателя общины в станице Пятигорской города Горячего Ключа 21 сентября прошлого года и подтверждающих материалов фигурантов задержали.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока в законную силу приговор не вступил. Ее подельник страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в суд его дело направлено с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. В его отношении суд приговор пока не вынес.

Ранее сообщалось, что фельдшер больницы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетней пациентке. В ходе расследования она признала свою вину.