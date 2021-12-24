Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 23:37
23:28
Политика
Зеленский обсудил с конгрессом США Донбасс и «СП-2»
23:08
Происшествия
Росавиация собрала комиссию по расследованию сигнала тревоги от самолета Саратов — Москва
23:00
Общество
Упавшая глыба льда повредила памятник Карлу Булле в Петербурге
22:55
Политика
Пушков указал на невозможность Польши самоопределиться в условиях «супер-государства» ЕС
22:39
Общество
Министерство туризма Вьетнама заявило о возможной отмене виз для россиян
22:37
Общество
Видео с советами Tik-Tok блогерши о правильном бритье подмышек собрало 9,7 млн просмотров
22:31
Спорт
Фигуристка Валиева побила мировой рекорд и стала лидером чемпионата России
22:21
Происшествия
Пенсионерка готовила убийство главы религиозной общины в Краснодарском крае
22:08
Экономика
Газета Handelsblatt сообщила о подорожании газа для немецких потребителей
22:00
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Екатерина Рябинина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пенсионерка готовила убийство главы религиозной общины в Краснодарском крае

Происшествия
Пенсионерка готовила убийство главы религиозной общины в Краснодарском крае
pixabay.com  /  vero_vig_050

Краснодар, 24 декабря. Суд признал 71-летнюю жительницу Краснодарского края виновной в подготовке заказного убийство председателя одной из религиозных общин, сообщает СУ СК РФ по региону.

Женщина признана виновной в организации приготовления к убийству по найму «по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти» (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«ж,з,л» ч.2 ст.105 УК РФ), уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что организовать убийство председателя религиозной общины решили осужденная и ее 60-летний знакомый осужденной. Они разработали план преступления и сообщили его «исполнителю». За убийство они предложили предполагаемому убийце влиятельный статус в подразделении их организации. Действия фигурантов дела контролировало следствие.

Подсудимые сообщили «исполнителю» данные жертвы, передали фотографию и прочие сведения. Женщина передала ему «канцелярский нож и средства конспирации», отмечает СК. После получения информации об убийстве председателя общины в станице Пятигорской города Горячего Ключа 21 сентября прошлого года и подтверждающих материалов фигурантов задержали.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока в законную силу приговор не вступил. Ее подельник страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в суд его дело направлено с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. В его отношении суд приговор пока не вынес.

Ранее сообщалось, что фельдшер больницы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетней пациентке. В ходе расследования она признала свою вину.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пенсионерка готовила убийство главы религиозной общины в Краснодарском крае
убийство ск рф краснодарский край
Комментировать