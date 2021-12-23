Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 10:54
10:53
Происшествия
Поджигатель саратовского салона красоты пошел на преступление из ревности
10:51
Армия
Десантники отработают боевые задачи и поразят мишени в рамках масштабных учений в Крыму
10:48
Происшествия
В Москве неизвестный избил сына бойца MMA Дацика в подъезде дома
10:43
Политика
Россия направила США предложения по срокам переговоров о гарантиях безопасности
10:41
Общество
Меган Маркл может стать свидетельницей по делу обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю
10:41
Происшествия
Прокуратура рассказала о найденном коррупционном «спруте» после трагедии на «Листвяжной»
10:40
Происшествия
Пермский спасатель первым пришел на помощь детям в ДТП под Ярославлем
10:40
Общество
Врач Фус заявила, что молочные продукты провоцируют брожение пищи в кишечнике
10:37
Армия
Global Times: США придется пойти на переговоры с Россией по вопросам безопасности
10:37
Происшествия
Один человек стал жертвой тройного ДТП на автодороге «Кола» в Ленобласти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 09:28
Общество
Температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов
Федеральное агентство новостей

Сочи, 23 декабря. Серьезное похолодание, сопровождающееся осадками в виде снега, наблюдается на территории Сочи, заявили в администрации курортного города.

В ночь с 22 на 23 декабря температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов. Такие значения были зафиксированы в Красной Поляне. При этом в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах столбик термометра показал −2...−4 градуса мороза.

«Серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи не зафиксировано», — добавили в администрации города.

Температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов
Федеральное агентство новостей /

Для уборки снега в Лазаревском районе власти Сочи задействовали 14 единиц спецтехники. Машины работали также на федеральных трассах, краевых дорогах и муниципальных улицах. Несмотря на это, в данный момент движение на городских и пригородных маршрутах продолжает оставаться сложным. В связи с этим сочинцев и гостей города просят временно воздержаться от поездок на личном транспорте.

Настоящая зимняя погода 21 декабря пришла и на территорию Крыма. В частности, жители Ялты увидели редкий снегопад. К вечеру вторника, хоть и ненадолго, случилась новогодняя сказка ― метель с крупными хлопьями накрыла весь город.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов
сочи снег похолодание
Комментировать