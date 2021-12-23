Сочи, 23 декабря. Серьезное похолодание, сопровождающееся осадками в виде снега, наблюдается на территории Сочи, заявили в администрации курортного города.

В ночь с 22 на 23 декабря температура воздуха в Сочи снизилась до −10 градусов. Такие значения были зафиксированы в Красной Поляне. При этом в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах столбик термометра показал −2...−4 градуса мороза.

«Серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи не зафиксировано», — добавили в администрации города.

Федеральное агентство новостей /

Для уборки снега в Лазаревском районе власти Сочи задействовали 14 единиц спецтехники. Машины работали также на федеральных трассах, краевых дорогах и муниципальных улицах. Несмотря на это, в данный момент движение на городских и пригородных маршрутах продолжает оставаться сложным. В связи с этим сочинцев и гостей города просят временно воздержаться от поездок на личном транспорте.

Настоящая зимняя погода 21 декабря пришла и на территорию Крыма. В частности, жители Ялты увидели редкий снегопад. К вечеру вторника, хоть и ненадолго, случилась новогодняя сказка ― метель с крупными хлопьями накрыла весь город.