ЗакС Краснодарского края повысил курортный сбор в Сочи на 40 рублей

Сочи, 22 декабря. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в закон, предусматривающие повышение размера курортного сбора. Об этом сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Курортный сбор в Сочи поднимется в 2022 году с 10 рублей в сутки до 50 рублей. На остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, рост составит до 30 рублей в день.

Курортный сбор в Краснодарском крае взимается с середины 2018 года. Исключением по закону являются жители региона. Собранные средства направляют на благоустройство территорий. Кубань, являющаяся основным курортным регионом России, в 2020 году получила 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя.

Российские туристы предпочитают путешествовать на Новый год в Египет и Турцию. Такие результаты опроса ранее представили туроператоры.