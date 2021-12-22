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ЗакС Краснодарского края повысил курортный сбор в Сочи на 40 рублей

Экономика
ЗакС Краснодарского края повысил курортный сбор в Сочи на 40 рублей
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / B. Elin / CC-BY-SA 3.0

Сочи, 22 декабря. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в закон, предусматривающие повышение размера курортного сбора. Об этом сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Курортный сбор в Сочи поднимется в 2022 году с 10 рублей в сутки до 50 рублей. На остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, рост составит до 30 рублей в день.

Курортный сбор в Краснодарском крае взимается с середины 2018 года. Исключением по закону являются жители региона. Собранные средства направляют на благоустройство территорий. Кубань, являющаяся основным курортным регионом России, в 2020 году получила 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя.

Российские туристы предпочитают путешествовать на Новый год в Египет и Турцию. Такие результаты опроса ранее представили туроператоры.

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