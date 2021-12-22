Оперативный штаб Сочи работает в круглосуточном режиме из-за штормового предупреждения

Сочи, 22 декабря. Сегодня ночью в городе Сочи выпало незначительное количество осадков, в том числе в виде снега. Ликвидацией последствий непогоды занимались дежурные группы.

Сообщается, что движение общественного транспорта не нарушено и идет в штатном режиме. Серьезных сбоев в работе объектов энергокомплекса и порывов на сетях электропередачи зафиксировано не было.

В режиме постоянной готовности в Сочи находятся более 250 человек и свыше 130 единиц техники. Кроме того, в случае ухудшения погодных условий силы и средства будут оперативно увеличены.

Штормовое предупреждение в курортном городе продлится до конца суток 24 декабря. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского городской оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошел сход грязекаменной массы. Коммунальные службы расчистили дорогу за полчаса.