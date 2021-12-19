Три КамАЗа загорелись после столкновения на трассе под Анапой

Анапа, 19 декабря. Три большегруза вспыхнули огнем после аварии в районе хутора Чембурка под Анапой. По предварительным данным, в результате ДТП водитель одного КамАЗа погиб, передал Telegram-канал Kub Mash.

Транспортные средства столкнулись ближе к ночи, и сразу после аварии большегрузы загорелись. На данный момент известно об одном погибшем, за жизнь второго автомобилиста продолжают бороться врачи.

Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам. Правовая оценка участникам ДТП будет дана позже.

Неделей ранее на автотрассе под Анапой патрульный автомобиль полиции столкнулся с Nissan March. В результате аварии пострадал один сотрудник правопорядка.