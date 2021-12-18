Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 11:52
11:50
Шоу-бизнес
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в харрасменте
11:48
Весь мир
В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
11:44
Общество
В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком
11:42
Экономика
Роскосмос готовится к IPO дочерних структур
11:41
Политика
Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
11:38
Общество
Медики зафиксировали 1076 смертей от коронавируса за сутки в России
11:37
Общество
Представитель Батрутдинова не стала давать комментарии о его госпитализации
11:37
Общество
Переболевшие COVID-19 крымчане смогут получить сертификат здоровья до лета 2022 года
11:33
Экономика
«Газпром» выкупил только 6% транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа»
11:28
Армия
Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за вероятности смерчей над морем

Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за вероятности смерчей над морем
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 18 декабря. Жителей Сочи предупредили о возможном формировании смерчей над морем. В регионе объявили штормовое предупреждение.

На участке Магри — Веселое 18 декабря имеется опасность формирования смерчей. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям Сочи и гостям курорта принять необходимые меры предосторожности. Также следует временно отказаться от отдыха у воды.

Накануне на Сочи обрушился сильный ливень, который привел к скоплению жидкости на тротуарах и проезжей части в разных районах курорта. Коммунальщики осуществляли дополнительный контроль за уровнем воды в реках. Городские службы заявили о готовности в случае необходимости приступить к устранению последствий непогоды.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за вероятности смерчей над морем
шторм сочи смерч
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать