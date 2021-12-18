Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за вероятности смерчей над морем

Сочи, 18 декабря. Жителей Сочи предупредили о возможном формировании смерчей над морем. В регионе объявили штормовое предупреждение.

На участке Магри — Веселое 18 декабря имеется опасность формирования смерчей. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям Сочи и гостям курорта принять необходимые меры предосторожности. Также следует временно отказаться от отдыха у воды.

Накануне на Сочи обрушился сильный ливень, который привел к скоплению жидкости на тротуарах и проезжей части в разных районах курорта. Коммунальщики осуществляли дополнительный контроль за уровнем воды в реках. Городские службы заявили о готовности в случае необходимости приступить к устранению последствий непогоды.