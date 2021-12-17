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Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня в Сочи

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:38
Общество
Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня в Сочи
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Сочи, 17 декабря. Сильный ливень, который накануне обрушился на Сочи, привел к скоплению воды на тротуарах и на проезжей части в разных районах курорта.

Коммунальные службы города работают в режиме повышенной готовности. Как стало известно Федеральному агентству новостей, вода быстро сходит, однако при необходимости специалисты проведут оперативную расчистку ливневок.

«Ведется дополнительный контроль за уровнем воды в реках. Пока он не подбирается к опасным отметкам. Городские и оперативные службы проинформированы, готовы в случае необходимости приступить к устранению последствий непогоды», — подчеркнул начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в городе-курорте в течение ближайших дней. Спасатели рекомендуют гостям и местным жителям временно отказаться от отдыха на побережье.

Большой поток туристов ожидается в Сочи в период новогодних каникул, поэтому городские власти решили изменить схему организации движения ради комфорта гостей региона. Об этом ранее рассказал глава города Алексей Копайгородский.

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