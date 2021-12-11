Сочинец бросил в озеро купленное в кредит кольцо за 500 000 рублей из-за отказа невесты

Сочи, 11 декабря. Вместо свидетельства о браке сочинец Олег получил график ежемесячных платежей по кредиту за кольцо, утопленное в озере после неудавшегося предложения руки и сердца.

Олег и Ксения встречались два года, оба переехали в Сочи из Красноярска. Молодой человек считал, что их чувства взаимны и решил сделать подруге предложение. Романтичный парень выбрал красивое место — Министерские озера, взял под залог квартиры полмиллиона рублей и купил любимой кольцо с бриллиантами. Историю для потомков должен был снять его приятель, фотограф Владислав.

Однако все пошло не по плану, в решающий момент девушка сказала «нет». Олег в сердцах бросил кольцо в озеро. На следующее утро наступило просветление и он решил выловить дорогое украшение, однако ныряние в мутные воды озера не принесли результата. Вместе с кольцом у молодого человека пропало желание жениться и делать красивые жесты.

Однако не всем так не везет в любви. Композитор и пианист Максим Дунаевский снова вступил в брак. Его нынешней супругой стала музыковед Алла Новоселова, которая моложе мужа на 35 лет. Восьмая жена 76-летнего Дунаевского ждала от него предложения два года.