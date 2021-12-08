Глава Сочи Копайгородский рассказал о подготовке города к новогоднему наплыву туристов

Сочи, 8 декабря. Большой поток туристов ожидается в Сочи в период новогодних каникул, поэтому городские власти решили изменить схему организации движения и транспортного обслуживания ради комфорта гостей региона.

Так, на железнодорожных вокзалах и станциях вблизи Красной Поляны организованы перехватывающие парковки. Также готовы более 5 тыс. мест для транспорта на территории самих курортов.

«Можно будет спокойно оставить машины и отправиться на отдых на автобусе или электричке. К праздникам на курорте будет увеличено число рейсов и маршрутов», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, на дорогах зимой должно быть безопасно. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас в горном кластере дежурят более 70 единиц снегоуборочной техники, также есть запас средств против гололеда.

Полная загруженность горнолыжных курортов в России ожидается в период зимних каникул. Об этом ранее рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.