Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:37
10:35
Экономика
Россия нарастила транзит газа через Украину на 16%
10:33
Общество
Власти Амурской области решили приравнять официальный медотвод от прививки к QR-коду
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 10:30
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
pixabay.com

Сочи, 8 декабря. Светящийся объект, внешне напоминающий метеорит, пролетел в небе над Сочи ночью. Туристы и жители города засняли необычное явление на видео. Отмечается, что космический объект сгорел в атмосфере Земли.

Предполагалось, что в небе над городом сгорел метеорит. Однако, как сообщает источник Федерального агентства новостей, жители Сочи стали свидетелями падения болида — небольшого космического объекта, массой от нескольких грамм и выше. В отличие от метеоритов, чаще всего такие объекты сгорают в атмосфере планеты, не долетая до земли.

Как сообщалось ранее, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о приближении к Земле мощного астероида 2018 AH. Его размеры достигают от 84 до 190 метров. Мощность этого астероида ученые сравнивают с атомной бомбой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
космос метеорит болид
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать