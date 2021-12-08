Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта

Сочи, 8 декабря. Светящийся объект, внешне напоминающий метеорит, пролетел в небе над Сочи ночью. Туристы и жители города засняли необычное явление на видео. Отмечается, что космический объект сгорел в атмосфере Земли.

Предполагалось, что в небе над городом сгорел метеорит. Однако, как сообщает источник Федерального агентства новостей, жители Сочи стали свидетелями падения болида — небольшого космического объекта, массой от нескольких грамм и выше. В отличие от метеоритов, чаще всего такие объекты сгорают в атмосфере планеты, не долетая до земли.

Как сообщалось ранее, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о приближении к Земле мощного астероида 2018 AH. Его размеры достигают от 84 до 190 метров. Мощность этого астероида ученые сравнивают с атомной бомбой.