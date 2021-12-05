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Больше 15 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на сетях в Краснодаре
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Больше 15 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на сетях в Краснодаре

Происшествия
Больше 15 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на сетях в Краснодаре
pixabay.com  /  PD

Краснодар, 5 декабря. Примерно 15,8 тыс. человек, включая около 4,5 тыс. детей, остались без горячей воды и отопления на территории Краснодара. Причиной этого стала авария на сетях. Соответствующей информацией поделился Единая Дежурно-диспетчерская служба.

В сообщении сказано, что случилась утечка теплоносителя из подземного трубопровода диаметром 325 мм. Специалисты провели разрытие и заваривают два шва. Из-за прорыва прекратили подачу горячей воды и отопления в 31 многоквартирное здание.

Эксперты спрогнозировали, что восстановление подачи горячего водоснабжения и отопление пройдет до 22:00 по московскому времени. На месте инцидента работают десять человек и четыре единицы техники, передает.

Около ста населенных пунктов в Новгородской области ранее остались без электроэнергии. Причиной этого является авария на ЛЭП. Соответствующей информацией поделился RT.

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авария отопление горячая вода
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