Аномальное потепление до +20 градусов ожидается в Краснодарском крае 6 и 7 декабря

Краснодар, 4 декабря. По-летнему теплая погода вернется на территорию Краснодарского края в ближайшие дни, пока Центральную Россию и северо-запад страны заметает снегом.

Так, уже 5 декабря столбики уличных термометров покажут до +16 градусов. Местами в регионе ожидается утренний туман, днем возможны дожди и грозы — местами сильные.

А вот 6 и 7 декабря столбики термометров поднимутся вплоть до +20 градусов, осадки преимущественно прекратятся. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как стало известно ранее, власти Краснодарского края не станут закрывать курорты зимой из-за коронавирусной инфекции. При этом в регионе ждут только привитых от COVID-19 туристов.