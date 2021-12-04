Водитель BMW насмерть сбил мужчину и женщину на трассе Джубга — Сочи

Сочи, 4 декабря. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте и угодили под колеса BMW. Смертельное ДТП зафиксировано на трассе Джугба — Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края.

Предварительно установлено, что водитель BMW, двигаясь по направлению к Краснодару, наехал на пешеходов, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения транспорта.

«Водитель авто BMW, двигаясь в сторону города Краснодар, допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги слева направо по ходу движения ТС., вне пешеходного перехода в зоне его видимости», — уточнили в краевом управлении МВД России.

Погибшими оказались мужчина и женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали смертельного ДТП.

Массовая авария с летальным исходом ранее произошла в Архангельске. Участниками столкновения стали пять легковых автомобилей и рейсовый автобус.