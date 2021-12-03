Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:19
22:17
Общество
Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зоопарк Геленджика отмечает день рождения белых медвежат Ермака и Арктики

Общество
Зоопарк Геленджика отмечает день рождения белых медвежат Ермака и Арктики
ИА «Политика Сегодня».  /  Пресс-служба администрации Архангельской области

Геленджик, 3 декабря. Белые медвежата из сафари-парка «Геленджик» Ермак и Арктика-Аврора празднуют день рождения. Им исполнился ровно год, сообщили в пресс-службе зверинца.

По случаю дня рождения Ермака и Арктики руководство зоопарка приняло решение устроить для гостей парка праздничную программу. Маленьких посетителей зверинец пригласил поучаствовать в поздравлении именинников. Дети могут принести с собой поделки и рисунки с изображением медвежат. За это им подарят сувениры на память.

«Вырастить богатырей с первого часа их жизни, познакомить с миром вокруг, научить играть, общаться, плавать — было непростой задачей! А сколько еще незабываемых моментов у нас впереди!», — сказано в сообщении пресс-службы зоопарка в Instagram.

Зоопарк Геленджика отмечает день рождения белых медвежат Ермака и Арктики
Prt Scr instagram.com / @safari_park_gelendzhik

Медвежата Ермак и Арктика появились на свет год назад. Их мать отказалась от детенышей, потому воспитывать их пришлось сотрудникам парка.

На днях сотрудники Московского зоопарка опубликовали видео с необычной тренировкой панд. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Зоопарк Геленджика отмечает день рождения белых медвежат Ермака и Арктики
зоопарк день рождения медвежата хорошщие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать