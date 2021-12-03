Зоопарк Геленджика отмечает день рождения белых медвежат Ермака и Арктики

Геленджик, 3 декабря. Белые медвежата из сафари-парка «Геленджик» Ермак и Арктика-Аврора празднуют день рождения. Им исполнился ровно год, сообщили в пресс-службе зверинца.

По случаю дня рождения Ермака и Арктики руководство зоопарка приняло решение устроить для гостей парка праздничную программу. Маленьких посетителей зверинец пригласил поучаствовать в поздравлении именинников. Дети могут принести с собой поделки и рисунки с изображением медвежат. За это им подарят сувениры на память.

«Вырастить богатырей с первого часа их жизни, познакомить с миром вокруг, научить играть, общаться, плавать — было непростой задачей! А сколько еще незабываемых моментов у нас впереди!», — сказано в сообщении пресс-службы зоопарка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @safari_park_gelendzhik

Медвежата Ермак и Арктика появились на свет год назад. Их мать отказалась от детенышей, потому воспитывать их пришлось сотрудникам парка.

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