Риелтор Усачева рассказала о самой дорогой квартире в Сочи

Сочи, 3 декабря. Квартира площадью 800 кв. метров продается на сочинском рынке недвижимости за 711 млн рублей, сообщила глава агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

Всего на местный вторичный рынок выставлено около 25 тыс. объектов, но не все они имеют статус элитного статус элитного жилья. Только в 74 сочинских квартирах стоимость квадратного метра превысила отметку в 1 млн рублей. Среди них оказалась и жилплощадь за 711 млн рублей с панорамным видом на Черное море, пишет «Коммерсантъ».

Усачева обратила внимание, что спрос на элитное жилье в городе-курорте продолжает расти. Чаще всего такая недвижимость находится в центральном районе, но многие квартиры находятся в продаже не менее двух лет.

Спрос на вторичные однокомнатные и квартиры-студии в Сочи в период с января по сентябрь вырос на 43% по сравнению с 2020 годом.